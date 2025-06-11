Россия передала Украине 1 212 тел погибших военнослужащих

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Россия передала Украине 1 212 тел ее погибших военнослужащих и получила 27 тел российских бойцов. Об этом заявил помощник президента, глава делегации Москвы на переговорах с Киевом Владимир Мединский.

"Началась передача тел погибших солдат в соответствии со стамбульскими договоренностями. <...> Теперь их можно будет предать земле по-христиански. Работа продолжится все эти дни", – написал Мединский в своем телеграм-канале.

Как уточнил глава российской делегации, в четверг, 12 июня, стороны начнут срочные "санитарные обмены" тяжелоранеными пленными.

Украина ранее перенесла выдачу тел погибших военнослужащих. По словам Мединского, тогда украинские переговорщики не прибыли на место обмена.

Трейлеры с телами погибших несколько дней простояли на границе для передачи их Украине, рассказывал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако, по его словам, контакты по данному вопросу продолжались. Россия всегда готова выполнять взятые на себя обязательства, подчеркивал Песков.

В соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями также 9 и 10 июня состоялись обмены военнопленными. Сначала в Россию вернулась первая группа военнослужащих в возрасте до 25 лет. На следующий день – вторая группа военных. Взамен Украине была передана аналогичная численность ее солдат.