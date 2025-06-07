Мединский: РФ передала Украине первый список из 640 военнопленных для обмена

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Россия передала Украине первый список из 640 военнопленных категорий "раненые", "тяжелобольные" и "молодежь" с тем, чтобы начать обмен. Об этом помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский написал в телеграм-канале.

По словам политика, РФ в пятницу, 6 июня, в точном соответствии со Стамбульскими договоренностями приступила к реализации акции по передаче украинской стороне более 6 тысяч погибших и обмену ранеными, тяжелобольными, а также военнопленными младше 25 лет.

Первая партия замороженных тел украинских солдат в количестве 1 212 уже прибыла в рефрижераторах в район обмена. Остальные на подходе, указал политик.

Однако украинская сторона, уточнил Мединский, неожиданно перенесла на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными. Он отметил, что группа украинских переговорщиков не прибыла на место обмена. Причины называются разные и "довольно странные", подчеркнул он.

Москва призывает Киев четко соблюдать график и соглашения, немедленно приступить к обмену, а также забрать тела 6 тысяч украинских солдат и офицеров, чтобы семьи могли "их по-человечески предать земле", уточнил глава российской делегации.

"Мы в полной готовности к работе. Международные ТВ-каналы, информагентства и корреспонденты могут приехать и убедиться лично, что все так и есть", – подчеркнул помощник российского президента.

Второй раунд российско-украинских переговоров прошел 2 июня в турецком Стамбуле. По итогам разговора делегации договорились провести обмен погибших, тяжелобольных и тяжелораненых, а также военных в возрасте до 25 лет. Кроме того, российская сторона передала проект меморандума по урегулированию украинского конфликта.