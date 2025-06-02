Второй раунд переговоров России и Украины завершился в Стамбуле

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Второй раунд переговоров России и Украины завершился в турецком Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Собеседник агентства утверждает, что беседа делегаций проходила больше часа на русском языке. РФ и Украина подробно обсудили обмены, об их результатах будет заявлено официально. Источник отметил, что третий раунд российско-украинских переговоров будет "в течение какого-то времени".

В свою очередь, представитель МИД Турции Онджю Кечели сказал, что второй раунд переговоров завершился "не негативно".

"Переговоры завершились не негативно, делегации обедают", – цитирует его РИА Новости.

Пресс-подход российской делегации ожидается в ближайшее время.

Российско-украинские переговоры прошли 2 июня во дворце Чираган. В состав турецкой делегации вошли глава МИД страны Хакан Фидан, начальник генерального штаба Метин Гюрак и директор турецкой Национальной разведывательной организации (MİT) Ибрагим Калын.

Россию на переговорах представили помощник президента Владимир Мединский, он же возглавил делегацию, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник ГРУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Со стороны Украины в Стамбул прибыли 14 человек, среди которых замначальника Генштаба ВСУ Евгений Острянский, сотрудник ведомства Андрей Фомин, а также работник Верховной рады Юрий Ковбаса. Возглавил делегацию Украины министр обороны Рустем Умеров.

Во вступительной речи Фидан напомнил, что во время первого раунда переговоров были сделаны важные шаги. Он предложил России и Украине в ходе встречи обсудить возможность встречи Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского с участием представителей Турции и США.