В Госдепе США призвали не затягивать переговоры РФ и Украины на годы

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Официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс в эфире телеканала Fox News призвала РФ и Украину не затягивать на месяцы и годы переговоры, так как каждый день имеет значение.

"Это не просто стандартная операционная процедура. Это не будет продолжаться месяцами или годами, когда у нас есть стандарты и ориентиры того, что должно произойти…", – сообщила Брюс.

Она также заявила, что американский лидер Дональд Трамп до сих пор сохраняет оптимистичный настрой по поводу завершения конфликта и надеется на достижение мира на Украине.

"Сейчас, очевидно, в рамках переговоров, <...> президент (Дональд Трамп - ред.) очень публично заявляет, что он чувствует…", – добавила представитель госдепартамента США.

Однако, по ее словам, условия по урегулированию кризиса на Украине должны обсуждать Москва и Киев за столом переговоров. При этом она уточнила, что у США есть свои требования по этому вопросу.

Второй раунд переговоров между РФ и Украиной пройдет в Стамбуле 2 июня. Одной из частью договоренностей по Украине может стать безопасность судоходства в Черном море, заявлял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

При этом в российском МИД указали, что в позиции Украины касательно продолжения переговоров с РФ нет четкости. Однако СМИ сообщили, что США могут надавить на Киев, чтобы их делегация приняла участие в переговорах с РФ.

