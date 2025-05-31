WP: США могут надавить на Украину, чтобы она приняла участие в переговорах с РФ

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США могут надавить на Киев, чтобы делегация Украины приняла участие в переговорах с РФ 2 июня. Об этом сообщает газета Washington Post (WP).

Журналисты напомнили, что представитель МИД Украины Георгий Тихий не стал отвечать на вопрос, поедет ли Киев на переговоры с Москвой в Турцию, при этом продолжая требовать отправки российского проекта меморандума по завершению конфликта.

"Тупиковая ситуация с условиями поставила Украину в неловкое дипломатическое положение, в котором на нее может быть оказано давление со стороны Вашингтона, чтобы она приняла участие в <...> переговорах", – уверены в СМИ.

В частности, у Киева мало пространства для маневра, поскольку государство зависит от военной и разведывательной помощи со стороны Вашингтона.

Второй раунд переговоров между РФ и Украиной пройдет в Стамбуле 2 июня. Одной из частью договоренностей по Украине может стать безопасность судоходства в Черном море, заявлял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом в российском МИД заявляли, что в позиции Украины касательно продолжения переговоров с РФ нет четкости.

