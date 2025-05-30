Кремль выразил надежду на обсуждение меморандумов с Украиной в Стамбуле

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Россия надеется на обсуждение меморандумов, подготовленных Москвой и Киевом, в ходе второго раунда переговоров с Украиной в Турции. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он также отметил, что российская делегация будет готова к встрече уже с утра понедельника, 2 июня.

Новый раунд переговоров между Москвой и Киевом пройдет в Стамбуле. Представители РФ уже выдвинулись туда.

Как сообщала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, состав российской делегации не изменился, в нее вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник ГРУ Генштаба ВС Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин, возглавляет ее помощник президента Владимир Мединский.

Ожидается, что встречу посетят также советники по безопасности от Франции, Германии и Великобритании. Спецпосланник президента США Кит Келлог уточнил, что именно они помогли сформировать основные положения для Украины.