Песков назвал неконструктивным условие Украины передать проект меморандума сейчас

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал требование министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги "немедленно" направить меморандум, а также заявление главы Минобороны Украины Рустема Умерова о том, что Россия якобы тянет время с передачей документа.

По мнению пресс-секретаря российского президента, эти высказывания являются неконструктивными. Он напомнил, что Россия предложила провести второй раунд переговоров для того, чтобы начать обсуждение меморандумов.

"Здесь можно или подтверждать готовность продолжать переговоры, или делать обратное", – указал Песков, добавив, что российской стороне пока не поступил ответ от Украины на предложение о проведении нового раунда переговоров.

Представитель Кремля отказался сообщать, какие условия Россия выдвинет для прекращения огня с Украиной и содержатся ли эти требования в российском документе. Песков объяснил, что все переговоры по этому поводу должны проводиться в закрытом режиме.

"Сейчас главное – продолжить этот процесс прямых переговоров российско-украинских", – заключил пресс-секретарь российского лидера.

Россия предложила провести второй раунд переговоров с Украиной в Стамбуле 2 июня. Министр иностранных дел Сергей Лавров указал, что российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским готова представить на этой встрече украинской стороне меморандум по всем аспектам преодоления первопричин кризиса.

Умеров, в свою очередь, сообщал, что Украина уже направила России свой документ с позицией о прекращении огня.

