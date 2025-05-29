МИД: продление меморандума РФ и ООН в рамках зерновой сделки не предусмотрено

Фото: 123RF/fotokostic

Меморандум РФ и ООН по нормализации экспорта сельхозпродукции России прекратит действие 22 июля, продление документа не предусмотрено. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов, передает ТАСС.

Документ подписали в Стамбуле в июле 2022 года (рассчитан на 3 года) в пакете с черноморской инициативой по вывозу украинского продовольствия. Меморандум фиксирует, что ООН будет работать над устранением препятствий на пути экспорта сельхозпродукции из РФ.

"В целом вынужден констатировать, что значительные усилия, предпринятые российской межведомственной делегацией и командой генсекретаря ЮНКТАД (Ребекки. – Прим. ред.) Гринспан в рамках взаимодействия по меморандуму, к искомой отдаче не привели", – отметил Логвинов.

Глава департамента МИД назвал незаконные санкции Запада, которые направлены на блокирование либо ограничение доступа удобрений и продовольствия из РФ на мировые рынки, ключевой проблемой. При этом Логвинов напомнил заявления Брюсселя, Вашингтона и Лондона о том, что эта продукция "не должна подпадать под ограничения в принципе".

Россия, несмотря ни на что, продолжает выполнять коммерческие и гуманитарные обязательства по поставкам сельхозпродукции. Кроме того, РФ также способствует решению задач укрепления глобальной продовольственной безопасности, а также преодоления кризисных явлений, заявил он.

"Особый упор делаем на гуманитарную безвозмездную помощь наиболее нуждающимся странам", – добавил Логвинов.

По его данным, РФ в 2024 году отправила 200 тысяч тонн пшеницы в шесть африканских государств: Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центрально-Африканская Республика, Эритрея. Свыше 160 тысяч тонн удобрений Россия передала Кении, Зимбабве, Шри-Ланке, Малави и Нигерии.

Как уточнил дипломат, меморандум РФ – ООН и зерновая сделка были подписаны по предложению генсека ООН Антониу Гутерриша. Черноморская инициатива выполнялась до июля 2023 года.

"Однако она не была продлена по ряду известных причин, в числе которых террористические диверсии украинцев против российских гражданских судов и объектов, включая подрыв аммиакопровода Тольятти – Одесса в июне 2023 года, а также отход от заявленных гуманитарных целей в сторону сугубо коммерческого вывоза украинской продукции в интересах сытых европейских стран", – заключил Логвинов.

В марте этого года Москва и Вашингтон опубликовали заявления по итогам переговоров США, России и Украины в Эр-Рияде. Москва и Киев согласились исключить применение оружия в Черном море, а США помогут РФ восстановить доступ к мировому рынку для экспорта сельхозпродукции и удобрений.

Россия выдвинула требования: для черноморского перемирия необходимо обеспечить контроль и досмотр украинских судов. Кроме того, необходимо подключить к SWIFT и вывести из-под санкций Россельхозбанк и другие финорганизации.