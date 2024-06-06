Захарова назвала запрет Литвы на импорт сельхозпродукции из РФ "выстрелом себе в ногу"

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Введение властями Литвы запрета на импорт из России сельскохозяйственных продуктов и кормов станет для страны "выстрелом себе в ногу". Так эту ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

"Подобные "выстрелы себе в ногу", если еще и способны снискать одобрение со стороны заокеанских покровителей Вильнюса, вряд ли окажут существенное воздействие на и без того фактически свернутое по его инициативе экономическое взаимодействие между нашими странами", – заявила дипломат.

Захарова также обратила внимание, что такое решение Литвы демонстрирует желание продолжать деструктивную линию, которая ведет к полному разрыву двусторонних торгово-экономических отношений с российской стороной.

Представитель МИД подчеркнула, что РФ примет меры, которые станут ответом на очередные недружественные действия Литвы.

Ранее президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини рассказал, что таможенники Польши и Литвы незаконно блокируют на границах грузы, идущие в Россию из Италии. Он также отметил, что подобные действия являются произволом, и заявил о своем возмущении в связи с тем, что эти страны продолжают пропускать собственные грузы через границу с РФ.