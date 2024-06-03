Глава GIM Unimpresa Торрембини: Польша и Литва блокируют грузы, идущие в Россию

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Таможенники Польши и Литвы незаконно блокируют на границах грузы, идущие в Россию из Италии. Об этом заявил президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини.

"Со стороны Польши и Литвы наблюдается явная дискриминация. Их таможенники могут, например, просто-напросто заблокировать грузы, идущие в Россию из Италии, хотя грузы несанкционные и все документы исправны", – приводит его слова РИА Новости.

Он назвал подобные действия произволом и выразил возмущение тем, что свои грузы эти страны легко пропускают через границу с Россией. Торрембини назвал "странным" тот факт, что Литва превратилась в одного из главных экспортеров вина в Россию несмотря на то, что в стране нет масштабных винных производств.

При этом, напомнил Торрембини, антироссийская риторика и Варшавы, и Вильнюса "самая громкая".

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Германия и Чехия обратились к ЕС с просьбой создать группу для отказа от российских газа и нефти. В письме указывалось, что в задачи группы будет входить поиск путей для полного отказа от ресурсов РФ. Сделать это нужно для сохранения энергетического суверенитета и безопасности, объяснили инициаторы.

