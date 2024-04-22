Глава МИД Швеции: ЕС включит в новый пакет санкций запрет на поставки СПГ

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Страны, входящие в Евросоюз, собираются включить в 14-й пакет антироссийских санкций ограничения на поставки сжиженного природного газа (СПГ). Об этом заявил глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем на встрече с другими министрами иностранных дел в Люксембурге, которая транслировалась на сайте Еврокомиссии.

Он также уточнил, что утверждение Евросоюзом данного пакета санкций станет одним из самых важных шагов для стран Европы.

Ранее министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер подготовила законопроект, предусматривающий отказ от поставок российского газа в страну. По данным СМИ, Гевесслер уже направила документ представителю правительства. Предложенные поправки призваны сократить долю импорта газа из России с около 90 до 0% в 2027/2028 газовом году.

До этого стало известно, что страны Евросоюза закупили российские нефть, нефтепродукты и газ на сумму более 29 миллиардов евро в 2023 году. Россия продолжала поставлять в ЕС углеводороды, не находящиеся под санкциями.

