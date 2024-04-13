Kleine Zeitung: Австрия хочет отказаться от поставок газа из РФ к 2028 году

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Министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер подготовила законопроект, предусматривающий отказ от поставок российского газа в страну. Об этом сообщает Kleine Zeitung.

Отмечается, что теперь министру необходимо получить одобрение от "Австрийской народной партии" и заручиться поддержкой большинства голосов в национальном совете Австрии.

По информации издания Kurier, Гевесслер уже направила законопроект об обязательстве диверсификации для поставщиков газа представителю правительства. Предложенные поправки призваны сократить долю импорта газа из России с около 90% до 0% в 2027/2028 газовом году.

В своем проекте министр предлагает включить поправки в законы о газовой промышленности, регулировании энергетики и диверсификации газа. Так, с 2024/2025 газового года каждый поставщик газа в Австрию будет обязан предоставить доказательства увеличения доли нероссийского природного газа.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США пытаются подсадить союзников и страны Глобального Юга на дорогое американское топливо. По словам дипломата, американские политики делают все возможное для снижения доходов бюджета РФ, якобы выступая за энергонезависимость союзников.

До этого стало известно, что страны Евросоюза закупили российские нефть, нефтепродукты и газ на сумму более 29 миллиардов евро в 2023 году. Россия продолжала поставлять в ЕС углеводороды, не находящиеся под санкциями.