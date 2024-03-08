Конгрессмен США назвал решение Байдена по экспорту СПГ подарком Путину

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Лидер республиканского большинства в палате представителей Стив Скализ назвал решение президента США Джо Байдена об остановке экспорта американского сжиженного природного газа (СПГ) "подарком" Владимиру Путину. Об этом Скализ заявил в интервью на YouTube-канале Fox Business.

По словам политика, американский лидер своими действиями приносит только вред США, повышая стоимость жизни для обычных семей.

На этом фоне, подчеркнул он, набирает популярность кандидатура бывшего президента Штатов Дональда Трампа. Скализ отметил, что Трамп проводил успешную политику в энергетической сфере, которая была отменена с приходом Байдена в Белый дом.

Ранее сенатор-республиканец Тед Круз выступил с аналогичным заявлением, сообщив, что Байден помог России своим запретом на экспорт СПГ за рубеж.

По его словам, американские власти пошли на такое решение из-за ситуации с изменением климата. Круз назвал подобный ход "субсидией Путину от Байдена", поскольку теперь Европе придется покупать газ у Москвы вместо Вашингтона.

Как сообщали зарубежные СМИ, решение Байдена по СПГ было принято под влиянием экологических сообществ, которые координируются членами семьи Рокфеллеров и другими миллиардерами.