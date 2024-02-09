Байден принял решение по газу под давлением Рокфеллеров – СМИ

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Решение президента США Джо Байдена о приостановке выдачи соглашений на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) было принято под влиянием экологических сообществ, которые координируются членами семьи Рокфеллеров и другими миллиардерами. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным издания, деятельность в рамках этого направления осуществлялась последние четыре года. Компания организовала поддержку лидеров общественного мнения, которые требовали прекратить работу по новым проектам в сфере ископаемого топлива.

Представитель Белого дома заявил, что выдвигавшие требования правительству активисты постоянно привлекали внимание к проблеме.

Однако другие сотрудники администрации утверждали, что основным фактором в этом решении стали исследования о выбросах на объектах СПГ и их влиянии на национальную безопасность и экономику США. Об этом также сказано в официальном объяснении причин запрета на новые контракты, о котором сообщили 26 января.

Ранее сенатор-республиканец Тед Круз заявил, что Байден помог России своим запретом на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) за рубеж. По его словам, американские власти пошли на такое решение из-за ситуации с изменением климата. Круз назвал подобный ход "субсидией Путину от Байдена", поскольку теперь Европе придется покупать газ у Москвы вместо Вашингтона.



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