Американский сенатор заявил, что Байден помог Путину своим решением по СПГ

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Американский президент Джо Байден помог России своим запретом на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) за рубеж. Об этом заявил сенатор-республиканец Тед Круз в интервью на YouTube-канале Fox Business.

Американские власти пошли на такое решение из-за ситуации с изменением климата. Круз назвал подобный ход "субсидией Путину от Байдена", поскольку теперь Европе придется покупать газ у Москвы вместо Вашингтона.

Это лишает американцев рабочих мест и демонстрирует слабость Джо Байдена, заключил сенатор.

Ранее министр энергетики Молдавии Виктор Парликов сообщил, что власти страны не исключают продолжения закупок российского газа. Он добавил, что конечное решение будет зависеть от предложенной цены.

Первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин заявлял, что Россия в прошлом году экспортировала в дружественные страны 76 миллиардов кубометров газа. Из них 23 миллиарда кубометров газа было направлено по газопроводу "Сила Сибири" в Китай.