Цена нефти Brent упала до 78 долларов за баррель впервые с 22 января

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Цена нефти Brent с поставкой в апреле упала до 78 долларов за баррель впервые с 22 января. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.

На 17:11 по московскому времени стоимость нефти этой марки опустилась на 1,04%, до 78 долларов за баррель. Уже к 17:14 фьючерс замедлил снижение, остановившись на уровне 78,15 доллара.

Параллельно этому стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в марте упала на 1,31%, до 73,22 доллара за баррель.

25 января фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в марте на бирже Лондона ICE торговался выше 81 доллара за баррель. Последний раз подобный показатель фиксировали 27 декабря прошлого года.

В это же время стоимость нефти марки WTI с поставкой в марте выросла на 0,92%, до 76,08 доллара за баррель.

В декабре 2023-го мировые цены на нефть ускорили падение в среднем до 2%. Кроме того, стоимость одного барреля марки Brent опускалась ниже 76 долларов впервые с 6 июля.

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