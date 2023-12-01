США намерены добиться сокращения доходов РФ от нефти и газа вдвое к 2030 году

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Вашингтон собирается сделать все возможное для того, чтобы к концу десятилетия доходы России от продажи нефти и газа сократились вдвое, сообщил помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайетт.

По прогнозу Международного энергетического агентства, если западные санкции против российского энергетического сектора будут выполняться, к 2030 году экспорт нефти и газа России может сократиться по меньшей мере на 40–50%.

"Мы собираемся сделать все возможное, чтобы воплотить это в жизнь", – цитирует Пайетта ТАСС.

Целью санкций он назвал изменение поведения России. По словам Пайетта, их нужно придерживаться в предстоящие годы, пока будет продолжаться конфликт на Украине.

Ранее в Счетной палате сообщили, что доходы России от продажи нефти и газа сократились до минимального уровня с 2007 года. С января по сентябрь 2023 года поступления в бюджет от продажи нефти и газа сократились до 28,3% от общего объема доходов. В абсолютном выражении они уменьшились до 5,58 триллиона рублей.

Подобное аналитики Счетной палаты объяснили снижением поступлений налогов на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и вывозных пошлин на энергоресурсы. Причиной также стало снижение средней цены нефти марки Urals с 82,9 до 55,9 доллара за баррель.

Согласно проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы, нефтегазовые поступления РФ в следующем году составят 32,8% в общей доле доходов. В денежном выражении сумма составит 1,8 триллиона рублей.

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