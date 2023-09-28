Новости часа: перечисления Москвы в федеральный бюджет за 12 лет увеличились в 4 раза

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Перечисления Москвы в федеральный бюджет за 12 лет увеличились в четыре раза. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Транспортные проекты останутся приоритетом для бюджета развития Москвы. Об этом сообщила глава столичного департамента экономической политики Мария Багреева.

Сентябрь в Москве стал самым сухим и теплым за 145 лет метеонаблюдений. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.