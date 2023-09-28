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Новости

28 сентября, 14:30

Общество

Новости часа: перечисления Москвы в федеральный бюджет за 12 лет увеличились в 4 раза

Новости часа: перечисления Москвы в федеральный бюджет за 12 лет увеличились в 4 раза

Доходы Москвы увеличились в 3,2 раза за 12 лет – Собянин

Новости часа: доходы Москвы выросли в 3,2 раза за 12 лет

Новости часа: Собянин сообщил о планах создания рабочих мест в Сосенском и Метрогородке

Сергей Собянин принял участие в дискуссии о трансформации экономики на финансовом форуме

Новости часа: Собянин рассказал о новом препарате против онкологии

Новости часа: уникальный препарат для лечения онкологии начали выпускать в Москве

Собянин: в Москве разработали не имеющий аналогов препарат для лечения онкологии

Собянин заявил, что около 12 млн туристов посетили Москву за лето

Новости часа: южная рокада свяжет четыре округа с населением около 2,7 млн человек

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Перечисления Москвы в федеральный бюджет за 12 лет увеличились в четыре раза. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Транспортные проекты останутся приоритетом для бюджета развития Москвы. Об этом сообщила глава столичного департамента экономической политики Мария Багреева.

Сентябрь в Москве стал самым сухим и теплым за 145 лет метеонаблюдений. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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