Дома по реновации передадут под заселение в шести округах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Дома по реновации передадут под заселение до конца сентября в шести округах Москвы. Расселение затронет более 7 тысяч человек, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Новостройки расположены на севере, северо-востоке, востоке, юго-востоке, юго-западе и западе города, уточнил заммэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. По его словам, сейчас по реновационной программе в 247 "стартовых" домов ведется переселение жителей 834 домов.

Он добавил, что при помощи этого план по обеспечению начала переселения в третьем квартале выполнен. Всего с начала программы реновации были переселены свыше 109 тысяч жителей, еще 23,4 тысячи находятся в процессе расселения или оформления необходимых документов, уточнил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Реновация находится на завершающей стадии или завершена в 13 столичных районах, сказал он.

Ранее дом площадью свыше 38 тысяч "квадратов" ввели в эксплуатацию в столичных Кузьминках в рамках программы реновации. Здание оснащено подземной автостоянкой, состоит из пяти секций переменной этажности и образует Г-образную форму.

В сентябре также отмечалось, что план по передаче под заселение новостроек по программе реновации в столице реализован на 65% в 2023 году. С начала года в Москве отдали под заселение новостройки, площадь которых составила в общей сложности 650 тысяч квадратных метров.

Новости часа: более 150 домов расселили в Москве в рамках реновации с начала 2023 года