Годовой план по передаче под заселение новостроек по реновации в Москве выполнен на 65%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

План по передаче под заселение новостроек по программе реновации в столице реализован на 65% в 2023 году. Об этом рассказали в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.

Как сообщили в ведомстве, с начала года в Москве отдали под заселение новостройки, площадь которых составила в общей сложности 650 тысяч квадратных метров.

"Мэром Москвы утвержден план на 2023 год по передаче под заселение около 1 миллиона квадратных метров жилья по программе реновации", – говорится в материале.

Также в департаменте уточнили, что в 2023 году переезжать в новостройки начали уже 26 тысяч участников программы.

Ранее Сергей Собянин заявил, что с начала реализации программы реновации 43,6 тысячи семей переехали в новое жилье. Он добавил, что еще более 7 тысяч семей переезжают или готовят необходимые для этого документы.

Новости часа: более 150 домов расселили в Москве в рамках реновации с начала 2023 года