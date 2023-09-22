Собянин: более 43,6 тыс семей переехали в новое жилье по программе реновации

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

С начала реализации программы реновации 43,6 тысячи семей переехали в новое жилье. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Мэр Москвы добавил, что еще более 7 тысяч семей переезжают или готовят необходимые для этого документы. По словам мэра Москвы план на этот год по переселению граждан в новостройки выполнен уже на 65%.

Для заселения в этом году подготовили 29 новостроек. Кроме того, с января 2023 года в эксплуатацию ввели более 639 тысяч квадратных метров жилья из планируемых 1,2 миллиона квадратных метров.



"Ускорит процесс переселения наш суперсервис на портале mos.ru. Напомню, что с его помощью можно записаться на осмотр квартиры и заключение договора, выбрав удобное время, получить бесплатную помощь грузчиков, загрузить необходимые документы онлайн", – добавил Собянин.

Ранее Собянин на заседании президиума правительства Москвы поручил обеспечить ускорение программы реновации столичного жилого фонда в два раза. Отмечается, что в некоторых столичных районах первый этап программы завершился раньше срока. Жители 75 домов получат новые квартиры быстрее, чем планировалось.

Новости часа: Собянин поручил ускорить темпы реализации программы реновации в два раза