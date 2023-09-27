Дом на 357 квартир ввели в эксплуатацию по реновации в столичных Кузьминках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба Мосгосстройнадзора

Дом площадью свыше 38 тысяч "квадратов" ввели в эксплуатацию в столичных Кузьминках в рамках программы реновации. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора со ссылкой на исполняющего обязанности председателя комитета Игоря Войстратенко.

Объект рассчитан на 357 квартир, он находится по адресу Волгоградский проспект, дом 138, корпус 4. Здание оснащено подземной автостоянкой, состоит из пяти секций переменной этажности и образует Г-образную форму, пояснил Войстратенко.

"На объекте завершены все работы по строительству и благоустройству территории. По результатам итоговой проверки инспекторы Мосгосстройнадзора оформили заключение о соответствии здания утвержденной проектной документации, а затем выдали разрешение на ввод объекта в эксплуатацию", – заявил он.

Здание рассчитано на 72 однокомнатные, 230 двухкомнатных и 55 трехкомнатных квартир. Специалисты выполнили внутреннюю отделку в соответствии с улучшенными стандартами реновации. Одну однокомнатную и две двухкомнатные квартиры построили с увеличенными коридорами и дверными проемами для маломобильных жителей.

На первых этажах располагаются помещения дежурного, кладовая для уборочного инвентаря, колясочная, зона почтовых ящиков, технические помещения. Вместе с этим здесь могут появиться магазины, кафе, аптеки, салоны красоты и службы быта.

Территорию благоустроили, недалеко от дома установили детские и спортивные площадки, а также зону для тихого отдыха. Специалисты высадили деревья и кустарники, разбили газоны и цветники. Войстратенко добавил, что на протяжении всего строительства инспекторы Мосгосстройнадзора осуществили 12 контрольно-надзорных проверок.

Ранее исполняющий обязанности главы департамента городского имущества столицы Максим Гаман рассказал, что в прошлом месяце свыше 5 тысяч жителей получили письма с предложениями квартир в новых домах, которые были построены в рамках программы реновации. Они уже приступили к осмотру нового жилья.

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