Жилой комплекс с "активным" силуэтом построят на Иловайской улице в Москве

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Многоэтажный жилой комплекс от компании APEX построят между районами Люблино и Марьино. Об этом рассказал пресс-службе Москомархитектуры исполняющий обязанности главного архитектора столицы Сергей Кузнецов.

Как он утверждает, во время строительства используются основные принципы нового урбанизма – будут объединены разные типы зданий (башни и секции), а также сделаны видимые перепады этажности и активный силуэт застройки.

Жилой комплекс возведут по адресу: улица Иловайская, участок 3/4а. Там построят четыре высотных здания, а еще пристроят к ним десять 12-этажных секции площадью около 18,5 тысячи квадратных метров.

Кузнецов добавил, что силуэт застройки будет сделан по синусоидальной траектории: от середины, где находятся здания высотой в 40 метров, до северо-западных и юго-восточных границ участка, где планируется возвести 150-метровые башни.

"Фасадные решения отличаются лаконичностью форм и материалов – латунные и серебристые алюминиевые панели спокойных оттенков, фасадные кассеты и перфорированные корзины для кондиционеров скомпонованы в структурный паттерн", – добавил Кузнецов.

Рядом выстроены школа на 775 мест и детский сад на 350 мест, а также запроектирована одноуровневая подземная автостоянка на 668 мест.

Ранее стало известно, что в Басманном районе Москвы построят ЖК с футуристическим внешним обликом. Планируется, что объект введут в эксплуатацию в третьем квартале 2026 года. В нем расположатся 510 квартир площадью от 27 до 130 квадратных метров.

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