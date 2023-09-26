Два жилых корпуса по реновации введут в эксплуатацию в Головинском районе в 2025 году

Фото: департамент строительства Москвы

Строительство двух жилых корпусов активно ведется в Головинском районе в рамках реализации программы реновации. Исполняющий обязанности главы столичного Депстроя Рафик Загрутдинов рассказал о проекте.

Он уточнил, что новые здания появятся на земельном участке № 33 на Онежской улице.

"В настоящее время ведутся работы по устройству шпунтового ограждения и разработка котлована. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2025 году", – уточнил он.

Всего планируется обустроить 511 квартир: однокомнатных – 102, двухкомнатных – 290, трехкомнатных – 119. Кроме того, в 13 квартирах будут созданы условия для проживания маломобильных граждан. В рамках программы реновации москвичи получают готовое жилье с современной отделкой.

Загрутдинов отметил, что проектом предусмотрена переменная этажность. Фасады будут сделаны из навесных трехслойных панелей, облицованных пиленым керамическим кирпичом.

Входные группы будут отличаться витражным остеклением. На подземном уровне оборудуют парковку. В вестибюле будет отдельное помещение, где жильцы смогут оставлять коляски и велосипеды, также сделают комнату для хранения уборочного инвентаря.

В жилых корпусах запустят современные лифты. Вход в здание, пол вестибюля и лифта будут на одном уровне, чтобы родители с колясками могли без проблем заходить в подъезд. Шероховатая поверхность на входе поможет избежать скольжения зимой.

Объекты общественно-деловой застройки разместятся на первых этажах. На территории рядом с корпусами проведут работы по благоустройству и озеленению. Здесь появятся детские и спортивные площадки, а также зона отдыха.

Ранее Сергей Собянин поручил вдвое ускорить реализацию программы реновации в Москве. Отмечалось, что в некоторых районах города первый этап программы завершился раньше срока, из-за чего сократились сроки следующих этапов.

В Москве 133,2 тысячи человек начали переезжать в новые квартиры в рамках программы реновации жилищного фонда. Выяснилось, что больше всего людей переезжают в ЮВАО – 20,6 тысячи человек, в ВАО – 14,6 тысячи и САО – 14,3 тысячи.



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