Более 133 тыс москвичей начали переезд в новые квартиры по программе реновации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве 133,2 тысячи человек начали переезжать в новые квартиры в рамках программы реновации жилищного фонда. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

"Большая часть из них уже стала правообладателями квартир в новостройках, остальные оформляют необходимые документы для получения жилья", – рассказал исполняющий обязанности главы ведомства Сергей Левкин.

По его словам, больше всего людей переезжают в ЮВАО – 20,6 тысячи человек, в ВАО – 14,6 тысячи, и САО – 14,3 тысячи.

Левкин уточнил, что в настоящее время организовано расселение 834 старых домов, из которых 236 уже полностью расселены, а 277 – расселены и снесены.

Участники программы реновации переезжают в 247 новостроек. В новые квартиры заселились уже 109 тысяч горожан.

Ранее Сергей Собянин поручил вдвое ускорить реализацию программы реновации в Москве. Отмечалось, что в некоторых районах города первый этап программы завершился раньше срока, из-за чего сократились сроки следующих этапов.



Собянин: с начала года передали под заселение 29 домов по программе реновации