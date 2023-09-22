Собянин принял решение вдвое ускорить реализацию программы реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин поручил обеспечить ускорение программы реновации столичного жилого фонда в два раза. Соответствующее поручение он дал на первом после вступления в должность мэра заседании президиума правительства Москвы.

Отмечается, что в некоторых столичных районах первый этап программы завершился раньше срока. Помимо этого, сроки переселения домов второго (2025–2028 годы) и третьего (2029–2032 годы) этапов также ускорились. Жители 75 домов получат новые квартиры быстрее, чем планировалось.

Под строительство реновационных домов было подобрано 27 территорий с начала этого года, в эксплуатацию ввели 36 зданий, полностью расселили 153 дома. Ключи от новых квартир получили все проживавшие там горожане – свыше 27 тысяч человек. До конца сентября переезжать планируют начать более 7 тысяч человек.

С начала реализации реновационной программы в Москве организовали расселение 834 старых домов. Все жители 540 из них (92,1 тысячи человек) стали обладателями нового жилья.

Программу реновации утвердили в 2017 году. В нее вошло 5 175 домов – более 350 тысяч квартир. Их общая площадь составила 16,4 миллиона квадратных метров, где живут около миллиона москвичей.

Ранее строительство односекционного дома по программе реновации началось в проезде Черского в столичном районе Алтуфьево. Фасады здания выполнят из навесных панелей с облицовкой из керамического кирпича.

Также в Академическом районе Москвы сейчас строят и проектируют четыре дома по программе реновации. Общая площадь строящихся зданий составляет 44,8 тысячи квадратных метров, а проектируемых – 42,1 тысячи "квадратов".

Дом на 147 квартир на Волгоградском проспекте в Москве введут в 2024 году по реновации