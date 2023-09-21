Строительство дома по программе реновации началось в Алтуфьеве

Фото: пресс-служба Департамента строительства города Москвы

Строительство односекционного дома по программе реновации началось в проезде Черского в столичном районе Алтуфьево. Об этом сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

"В настоящее время ведутся работы по разработке котлована и устройству монолитных конструкций фундаментной плиты здания. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2025 году", – рассказал исполняющий обязанности главы ведомства Рафик Загрутдинов.

Отмечается, что фасады здания выполнят из навесных панелей с облицовкой из керамического кирпича. Подъезды планируется оформить с помощью витражного остекления. Также в доме предусмотрят подземную парковку.

Проектом в доме предусмотрено 216 квартир, из которых 113 – двухкомнатные, а 56 – однокомнатные. Семь квартир приспособят для проживания маломобильных граждан.

Первый этаж здания останется нежилым. Там смогут разместить коммерческие и социальные учреждения. В холле жилой зоны предусмотрят четыре грузопассажирских лифта, комнату для хранения колясок и велосипедов, кладовую для уборочного инвентаря.

Вход в здание выполнят на уровне с землей для удобства женщин с колясками и маломобильных граждан. Перед подъездом уложат шероховатую плитку, препятствующую скольжению в холодное время года.

Прилегающую к дому территорию благоустроят. Там высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники, оборудую детскую и спортивную площадки, обустроят зону отдыха.

Ранее сообщалось, что в Академическом районе Москвы сейчас строят и проектируют четыре дома по программе реновации. Общая площадь строящихся зданий составляет 44,8 тысячи квадратных метров, а проектируемых – 42,1 тысячи "квадратов".

