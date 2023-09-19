Годовой план по строительству недвижимости в Москве был выполнен досрочно

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

За восемь месяцев текущего года на территории столицы было возведено и введено в эксплуатацию 396 разных объектов, общая площадь которых составила более 9 миллионов квадратных метров. Это свидетельствует о том, что годовой план по строительству недвижимости в городе был выполнен досрочно.

Как отмечает портал мэра и правительства Москвы, ежегодный ориентир по возведению объектов недвижимости в городе составляет 8,5 миллиона квадратных метров. Следовательно, к сентябрю этого года он был не только выполнен, но и перевыполнен на 500 тысяч квадратных метров.

Подчеркивается, что доля инвесторов в общем вводе построенных объектов составляет в данный момент 80%, что говорит о благоприятном инвестиционном климате в городе.

Всего в столице был построен 191 новый жилой дом, общая площадь составляет более чем 4,1 миллиона квадратных метров. Также были возведены 86 медицинских, образовательных и спортивных объектов общей площадью почти 800 тысяч квадратных метров и 84 объекта коммерческой, деловой и производственной недвижимости. Их площадь составила более 1,3 миллиона квадратных метров соответственно.

Ранее представители Росреестра заявляли, что декабрь является самым активным месяцем по продаже недвижимости в Москве.

В ведомстве уточнили, что лидирующую позицию в объеме продаж всей строящейся жилой недвижимости (53% в декабре 2022 года и 54% в июле 2023 года) занимают малогабаритные квартиры, это студии до 38 квадратных метров и однокомнатные квартиры до 46 "квадратов".

При этом двухкомнатные квартиры до 78 квадратных метров составили примерно 35% от объема продаж жилых новостроек. Показатель был одинаковым в декабре прошлого года и в июле текущего. Трехкомнатные квартиры до 100 "квадратов" приобретали 8–10% покупателей.



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