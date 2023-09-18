Предстоящие 5 лет станут периодом активного продвижения реновации в Москве – Путин

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Предстоящие пять лет станут периодом активного продвижения реновации в Москве, а это приведет к повышению качества жизни людей. Об этом сообщил Владимир Путин во время выступления на инаугурации Сергея Собянина.

"Это новое, более высокое качество жизни людей, комфортные и современные дома, улицы, скверы", – сказал президент.

Он добавил, что особая роль столицы состоит в том, что она задает практики и стандарты, которые интересны и полезны для всей страны.

Ранее Сергей Собянин поблагодарил активных горожан за поддержку на выборах мэра Москвы. Он отметил, что, несмотря на большой путь созидания, который был пройден, впереди ожидается трудная, сложная, но очень важная деятельность.

Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала его избранным мэром столицы 13 сентября. Собянин набрал 76,39% (почти 2,5 миллиона голосов).

МГИК зарегистрировал Сергея Собянина мэром Москвы по итогам выборов