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27 октября, 10:10

Культура

Путин поздравил художественного руководителя Академии джаза Бутмана с 65-летием

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Владимир Путин поздравил народного артиста России, художественного руководителя Академии джаза Игоря Бутмана с 65-летием. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Вы пользуетесь высоким, заслуженным признанием как талантливый музыкант, яркий представитель отечественной джазовой школы", – сказал российский лидер в поздравлении.

Отдельно Путин отметил вклад Бутмана в обучение молодых музыкантов и его участие в культурных, просветительских и патриотических инициативах. Глава государства также пожелал худруку неиссякаемой творческой энергии, вдохновения и успехов.

Ранее российский лидер поздравил народного артиста РФ Владимира Машкова с переизбранием на должность председателя Союза театральных деятелей России. Он также отметил огромную заслугу руководителей общества: за последние 100 лет организацию возглавляли только пять человек. В свою очередь, Машков вручил главе государства знак Российского театрального общества, восстановленный по образцу исторического жетона Общества взаимного вспоможения русских артистов 1876 года.

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