Путин поздравил президента Индонезии Субианто с 75-летием

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил президента Индонезии Прабово Субианто с 75-летием, подчеркнув, что он снискал заслуженное уважение среди соотечественников и высокий авторитет за рубежом. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

По словам главы государства, Москва высоко ценит настрой президента Индонезии на дальнейшее упрочение дружественных отношений между странами.

Путин отметил, что плодотворные контакты помогают активизировать конструктивное сотрудничество на важнейших направлениях партнерского взаимодействия России и Индонезии в рамках ООН, БРИКС, диалога Россия – АСЕАН и других структур.

Он также указал, что страны продолжают проводить совместную работу по актуальным вопросам двусторонней, региональной и глобальной повестки дня на благо народов и в интересах обеспечения международной стабильности и безопасности.

"Желаю Вам доброго здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности", – написал российский лидер.

Ранее сообщалось, что индонезийская сторона приступила к подготовке импорта нефти и нефтепродуктов из России. По словам посла в Джакарте Сергея Толченова, физические отгрузки пока не начались, однако принципиальная договоренность была зафиксирована на высшем уровне. Он подчеркнул, что в настоящее время Джакарта находится именно на стадии подготовки к закупкам.

