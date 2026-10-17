Более 20 беспилотников уничтожили над Ростовской областью за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В Ростовской области в результате ночной атаки беспилотников загорелась автомастерская и был поврежден автомобиль. Всего над регионом сбили и подавили более 20 беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в МАХ.

По словам главы региона, беспилотники уничтожили и подавили в Каменске-Шахтинском и Новошахтинске, а также в Миллеровском, Тарасовском и Каменском районах.

Слюсарь уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал. При этом режим беспилотной опасности в Ростовской области продолжает действовать.

Ранее сообщалось об уничтожении 144 беспилотников на подлете к Москве за ночь. По информации Сергея Собянина, на местах падения обломков работали специалисты экстренных служб.