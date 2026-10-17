Последними теплыми днями осени в Московском регионе станут 17 и 18 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Суббота и воскресенье, 17 и 18 октября, станут последними теплыми выходными этой осени в Московском регионе. Об этом РИА Новости рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, в субботу в столице ожидается 13–15 градусов, в Подмосковье – 11–16 градусов. В воскресенье будет переменная облачность без осадков. Ночью столбики термометров в Москве покажут 7–9 градусов, а в области – 4–9 градусов. Днем в столице воздух прогреется до 14–16 градусов, по области – до 12–17 градусов.

При этом 17 октября температура в городе окажется на 5–6 градусов выше климатической нормы, однако уже с понедельника, 19-го числа, температурный фон начнет постепенно понижаться.

В выходные в Москве будет дуть ветер переменных направлений со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление в субботу составит 751 миллиметр ртутного столба, в воскресенье – 752 миллиметра при климатической норме 746–748 миллиметров ртутного столба.

Ранее метеоролог Александр Шувалов заявил, что в начале следующей недели в Московской области возможны заморозки. Как отметил специалист, 19 октября пройдет небольшой дождь. Утром температура составит 3–5 градусов, днем – 7–9 градусов. В ночь на 20 октября в столице столбики термометров опустятся до 0–2 градусов.