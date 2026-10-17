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17 октября, 05:20

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Премьер Латвии Кулбергс заявил о трудностях дальнейшей помощи Украине

Премьер Латвии разнервничался после вопроса об Украине

Фото: ТАСС/AP/Omar Havana

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс нервно отреагировал на вопросы журналистов о дальнейшей поддержке Украины. Во время общения с прессой на полях саммита Европейского союза в Брюсселе он признал, что наращивать возможности для оказания помощи Киеву непросто.

Отвечая на вопросы о перспективах Украины, он активно мотал головой, часто моргал и опускал взгляд на микрофоны журналистов.

По оценке Кулбергса, предстоящая зима станет для Киева серьезным испытанием даже при наличии финансовых ресурсов и политической поддержки. Он также отметил, что европейским странам необходимо время, чтобы нарастить возможности по оказанию помощи Украине, которых пока недостаточно.

В ходе беседы журналисты также затронули тему финансирования Украины. Кулбергс заговорил о замороженных российских активах и заявил, что их необходимо направить на поддержку Киева.

"Эти замороженные активы существуют, и их нужно использовать для поддержки Украины. Вот и все", – сказал премьер.

Ранее Кулбергс призвал европейские страны увеличить финансовую помощь Украине. Он утверждал, что расходы не столь велики, если распределить их между всеми жителями Европейского союза: по его оценке, ежегодная сумма на одного человека сопоставима со стоимостью одного бокала пива.

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