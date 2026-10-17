Академик Онищенко допустил техническую возможность пересадки головы человеку

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Пересадка головы человеку в теории может стать реальностью благодаря достижениям хирургии и анестезиологии, однако подобное вмешательство потребует больших финансовых затрат и серьезных медицинских оснований. Об этом ТАСС рассказал академик Российской академии наук, эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По словам ученого, считать подобную операцию заведомой аферой было бы неправильно. Он отметил, что ее проведение в принципе возможно, но вопрос заключается в стоимости процедуры и наличии показаний для ее выполнения.

Онищенко подчеркнул, что современная трансплантология уже позволяет проводить сложнейшие операции по пересадке органов. Развитие этих технологий расширяет возможности медицины, хотя пересадка головы остается исключительным по сложности вмешательством.

В качестве исторического примера академик привел работы советского ученого Владимира Демихова. Тот проводил эксперименты по пересадке голов животным, исследуя возможности хирургического вмешательства.

Китайский профессор Сяопин Рэн ранее предположил, что в будущем пересадка человеческой головы на более молодое донорское тело может помочь значительно продлить жизнь. По его оценке, продолжительность жизни при таком сценарии теоретически могла бы достигать нескольких столетий.

Ранее сообщалось, что ученые из КНР успешно пересадили печень и почки свиньи 53-летнему мужчине. Это стало первой в мире удачной трансплантацией нескольких органов животного человеку.