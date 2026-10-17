Дмитриев связал конфликт на Украине с коррупцией Байдена

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Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев вновь высказался о причинах украинского конфликта. Он связал его возникновение с коррупцией бывшего президента США Джо Байдена, написав об этом в социальной сети X.

"Упоминал об этом раньше: конфликт на Украине возник из-за коррупции Байдена", – заявил Дмитриев.

Так он отреагировал на публикацию пользователя, разместившего видео с президентом США Дональдом Трампом. На записи американский лидер утверждает, что администрация Байдена была крайне коррумпированной и совершила много плохих действий, связанных с Украиной.

Ранее Дмитриев отмечал, что администрация Трампа выступает за диалог с Россией. По его словам, подход Вашингтона к отношениям с Москвой при Байдене был другим.