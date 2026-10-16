Аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию

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Аэропорты Внуково и Домодедово перешли на прием и отправку рейсов по согласованию с соответствующими органами, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Отмечается, что меры были приняты из-за временных ограничений на использование воздушного пространства, которые были введены в районе авиагаваней. Это необходимо, чтобы обеспечить безопасность полетов.

В Росавиации добавили, что в расписание рейсов могут внести корректировки. Статус рейсов можно узнать на онлайн-табло аэропорта.

Ранее в Госдуме предложили обязать авиакомпании бесплатно информировать пассажиров об изменениях в расписании рейсов с помощью СМС. Парламентарии указывали, что информация на сайтах перевозчиков, в приложениях и по электронной почте может быть недоступна из-за перебоев с интернетом.

