Поезда Киевского направления МЖД следуют с опозданием из-за остановки состава

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пригородные поезда Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) следуют с отклонением от графика, сообщили в пресс-службе МЖД.

Уточняется, что это произошло из-за вынужденной остановки поезда № 6771 Железнодорожная – Апрелевка на станции Серп и Молот. Состав остановился по техническим причинам в 17:44, но уже в 18:30 был убран с путей.

Однако поезда в сторону области все еще следуют с отклонением от графика. Задержки возможны и в обратном направлении.

Ранее стало известно, что режим работы ряда трамвайных маршрутов изменится в Москве ночью 18 и 19 октября. Трамваи будут заканчивать работу раньше.

В частности, трамваи Т2 в 23:28 отправятся от станции метро "Чертановская" по полному маршруту, далее поедут только до улицы Каланчевской. Трамваи № 4 с 23:04 от Курского вокзала будут ходить только до станции метро "Сокольники".

