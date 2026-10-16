Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 октября, 22:40

Наука

Зуб птерозавра возрастом порядка 100 млн лет нашли в Курской области

Фото: vk.ru/paleo_kursk

Зуб птерозавра обнаружили в Фатежском районе Курской области. Его возраст – около 100 миллионов лет, сообщили на странице курского палеонтологического сообщества во "ВКонтакте".

Находку сделал специалист Алексей Мирошниченко. Днем 3 октября он нашел целый зуб птерозавра мелового периода при просеивании песка. Работы велись при исследовании сеноманских морских песчаных отложений Фатежского района.

"Птерозавра предварительно определили как Орнитохейрида, предположительно из рода Coloborhynchus", – говорится в сообщении.

По данным сообщества, это вторая находка зуба птерозавра, предыдущая представляла собой только фрагмент. В этом месте также находили другие ископаемые морского характера, в том числе зубы акул и кости ихтиозавров.

Ранее группа антропологов обнаружила следы возможных человеческих жертвоприношений в захоронениях времен Первой династии Древнего Египта. Ученые повторно изучили останки людей, похороненных рядом с фараонами в некрополях Абидос и Умм-эль-Кааб. В ходе исследования у 39% черепов обнаружили характерные трещины, которые могли быть оставлены ударами тупым плоским предметом по голове.

Читайте также


наукарегионы

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

Как москвичи пожаловались на ночной клуб в высотке в центре города?

Местные жители месяцами не могут спать из-за шума, мусора и посетителей в неадекватном состоянии

Читать
закрыть

Как живут ушедшие "на пенсию" служебные собаки?

Если найти нового владельца для собаки не удается, ее в большинстве случаев направляют в приют

Читать
закрыть

Где правильно хранить заготовки на зиму?

Сушеные овощи, фрукты, грибы и зелень важно защитить от влаги и прямых солнечных лучей

Банки с вареньем, джемами и маринованными овощами можно хранить в кухонном шкафу или кладовой

Читать
закрыть

Неизвестный слил интимное видео москвички в Сеть

Москвичка заявила, что не собирается испытывать стыд

Эксперты уточняют: действия шантажиста подпадают под статью о неприкосновенности частной жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика