Зуб птерозавра возрастом порядка 100 млн лет нашли в Курской области

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Зуб птерозавра обнаружили в Фатежском районе Курской области. Его возраст – около 100 миллионов лет, сообщили на странице курского палеонтологического сообщества во "ВКонтакте".

Находку сделал специалист Алексей Мирошниченко. Днем 3 октября он нашел целый зуб птерозавра мелового периода при просеивании песка. Работы велись при исследовании сеноманских морских песчаных отложений Фатежского района.

"Птерозавра предварительно определили как Орнитохейрида, предположительно из рода Coloborhynchus", – говорится в сообщении.

По данным сообщества, это вторая находка зуба птерозавра, предыдущая представляла собой только фрагмент. В этом месте также находили другие ископаемые морского характера, в том числе зубы акул и кости ихтиозавров.

Ранее группа антропологов обнаружила следы возможных человеческих жертвоприношений в захоронениях времен Первой династии Древнего Египта. Ученые повторно изучили останки людей, похороненных рядом с фараонами в некрополях Абидос и Умм-эль-Кааб. В ходе исследования у 39% черепов обнаружили характерные трещины, которые могли быть оставлены ударами тупым плоским предметом по голове.

