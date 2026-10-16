Вэнс пригласил уходящую пресс-секретаря Белого дома Закарию на ужин

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Уходящая с должности пресс-секретаря Белого дома Кэти Закария встретится за ужином с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и его супругой Ушей. Об этом сообщила корреспондент издания The Hill Джулия Манчестер со ссылкой на источник.

По словам журналистки, Закария и ее семья проведут вечер в резиденции Вэнса.

Ранее в администрации США сообщили, что Закария покидает пост пресс-секретаря в связи с переходом на другую должность.

Закария пробыла на посту всего пять дней. За это время она успела провести брифинг для журналистов, который, по сообщениям СМИ, вызвал обеспокоенность среди сотрудников администрации: встреча продлилась 14 минут, а пресс-секретарь ответила всего на три вопроса.

Столь короткий срок работы позволил Закарии превзойти предыдущий рекорд Энтони Скарамуччи. Его уволили в июле 2017 года, через 10 дней после назначения.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал Джей Ди Вэнса великолепным человеком и высоко оценил его работу в администрации. При этом американский президент отмечал, что вице-президент иногда бывает слишком упрямым и его приходится сдерживать.