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06 октября, 12:52

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HR-специалист Лоикова: за запах чеснока могут уволить при нарушении правил компании

HR-специалист рассказала, может ли запах чеснока стать причиной увольнения

Фото: 123RF.com/tanyalovus

Запах чеснока может стать причиной увольнения сотрудника только при наличии в компании официальных требований к гигиене. Об этом сообщает издание "Абзац" со ссылкой на HR-специалиста Зулию Лоикову.

Такие нормы могут быть закреплены в правилах внутреннего трудового распорядка, кодексе этики или трудовом договоре, причем сотрудник должен быть с ними ознакомлен. В этом случае резкий запах из личной проблемы может превратиться в дисциплинарную. При этом отдельной статьи, предусматривающей наказание исключительно за запах, в Трудовом кодексе РФ нет.

Если от коллег или клиентов поступают жалобы, работодатель сначала должен зафиксировать нарушение установленных требований и провести с сотрудником беседу. После замечания и при повторном несоблюдении правил могут применяться дисциплинарные взыскания.

По словам Лоиковой, увольнение возможно только при систематическом неисполнении обязанностей после предыдущих предупреждений и взысканий. В таком случае применяется пункт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ – неоднократное неисполнение обязанностей при наличии дисциплинарного взыскания.

Если работодатель пропустит предусмотренные этапы и сразу уволит сотрудника из-за запаха, суд может восстановить его на работе. Сам по себе запах также не может автоматически стать основанием для выговора или отстранения, поскольку соответствующих положений в Трудовом кодексе РФ нет.

Эксперт считает незаконными и попытки оштрафовать сотрудника за запах или принудительно отправить его домой без соблюдения установленных регламентов. Если же запах связан с проблемами со здоровьем, такие действия могут дополнительно рассматриваться как дискриминация.

Ранее HR-эксперт Гарри Мурадян рассказал, о каких темах сотрудникам не стоит говорить с руководителями. Он рекомендовал не обсуждать интимные подробности, личную жизнь, сплетни и слухи, а также не раскрывать служебные секреты и конфиденциальные документы. По словам специалиста, чрезмерная откровенность может обернуться против сотрудника в спорных или карьерных ситуациях, а раскрытие уязвимостей иногда создает возможности для давления и шантажа.

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