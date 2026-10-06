HR-специалист Лоикова: за запах чеснока могут уволить при нарушении правил компании

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Запах чеснока может стать причиной увольнения сотрудника только при наличии в компании официальных требований к гигиене. Об этом сообщает издание "Абзац" со ссылкой на HR-специалиста Зулию Лоикову.

Такие нормы могут быть закреплены в правилах внутреннего трудового распорядка, кодексе этики или трудовом договоре, причем сотрудник должен быть с ними ознакомлен. В этом случае резкий запах из личной проблемы может превратиться в дисциплинарную. При этом отдельной статьи, предусматривающей наказание исключительно за запах, в Трудовом кодексе РФ нет.

Если от коллег или клиентов поступают жалобы, работодатель сначала должен зафиксировать нарушение установленных требований и провести с сотрудником беседу. После замечания и при повторном несоблюдении правил могут применяться дисциплинарные взыскания.

По словам Лоиковой, увольнение возможно только при систематическом неисполнении обязанностей после предыдущих предупреждений и взысканий. В таком случае применяется пункт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ – неоднократное неисполнение обязанностей при наличии дисциплинарного взыскания.

Если работодатель пропустит предусмотренные этапы и сразу уволит сотрудника из-за запаха, суд может восстановить его на работе. Сам по себе запах также не может автоматически стать основанием для выговора или отстранения, поскольку соответствующих положений в Трудовом кодексе РФ нет.

Эксперт считает незаконными и попытки оштрафовать сотрудника за запах или принудительно отправить его домой без соблюдения установленных регламентов. Если же запах связан с проблемами со здоровьем, такие действия могут дополнительно рассматриваться как дискриминация.

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