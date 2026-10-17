Собянин сообщил о ликвидации уже 44 беспилотников, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны уничтожили еще 15 беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информация о возможных последствиях атаки в сообщении не приводится.

Ранее мэр столицы сообщал об уничтожении 29 беспилотников. Таким образом, общее число сбитых аппаратов достигло 44.

На фоне атаки временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.