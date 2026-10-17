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Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов считает, что отстранение Владимира Зеленского от власти может отвечать интересам сразу трех сторон – России, Соединенных Штатов и украинского народа. Свою позицию политик изложил в комментарии ТАСС.

По словам Миронова, украинский лидер стал символом противостояния не только с Россией, но и с политическими силами в Европе, выступающими против президента США Дональда Трампа. Парламентарий также заявил, что нынешнее украинское руководство создает угрозу для международной безопасности.

Миронов утверждает, что Зеленский и его европейские союзники не заинтересованы в мирном урегулировании конфликта с Москвой. По мнению политика, смена руководства Украины и прекращение деятельности действующей власти являются необходимыми условиями для достижения мира.

"Словами сейчас никого не запугать и переубедить. Надо не просто давить на нацистскую гадину, надо ее раздавить! А для начала – перекрыть ей кислород, что вполне по силам США", – подчеркнул политик.

Ранее Трамп выразил уверенность, что украинский конфликт удастся урегулировать без участия Зеленского. Кроме того, американский президент раскритиковал украинского лидера, рассуждая о перспективах завершения боевых действий.