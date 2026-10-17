17 октября, 06:25Общество
Облачную погоду и до 16 градусов тепла прогнозируют в Москве 17 октября
Фото: Москва 24/Никита Симонов
В субботу, 17 октября, в Москве ожидается относительно теплая погода без осадков. Облачность будет переменной, следует из прогноза Гидрометцентра России.
Днем температура воздуха в Москве составит от плюс 14 до плюс 16 градусов. Ветер будет юго-восточным, его скорость достигнет 3–8 метров в секунду.
Атмосферное давление установится на уровне около 753 миллиметров ртутного столба. В ночь на воскресенье температура в городе может снизиться до плюс 8 градусов.
В Московской области днем ожидается от плюс 12 до плюс 17 градусов. Местами возможен небольшой дождь.
Ночью в Подмосковье станет прохладнее: к воскресенью температура воздуха может опуститься до плюс 5 градусов.
Ранее сообщалось, что октябрь 2026 года войдет в историю московской погоды как один из самых теплых.