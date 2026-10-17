Облачную погоду и до 16 градусов тепла прогнозируют в Москве 17 октября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В субботу, 17 октября, в Москве ожидается относительно теплая погода без осадков. Облачность будет переменной, следует из прогноза Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в Москве составит от плюс 14 до плюс 16 градусов. Ветер будет юго-восточным, его скорость достигнет 3–8 метров в секунду.

Атмосферное давление установится на уровне около 753 миллиметров ртутного столба. В ночь на воскресенье температура в городе может снизиться до плюс 8 градусов.

В Московской области днем ожидается от плюс 12 до плюс 17 градусов. Местами возможен небольшой дождь.

Ночью в Подмосковье станет прохладнее: к воскресенью температура воздуха может опуститься до плюс 5 градусов.

Ранее сообщалось, что октябрь 2026 года войдет в историю московской погоды как один из самых теплых.