Глава Минобороны Финляндии не поддержал идею сбивать самолеты России

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В Финляндии действует отработанная система реагирования на нарушения воздушного пространства, в том числе с применением силы, заявил министр обороны Антти Хяккянен в беседе с Ilta-Sanomat, комментируя слова экс-премьера государства Санны Марин.

Ранее Марин в интервью Corriere della Sera предложила сбивать российские самолеты при каждом нарушении воздушного пространства Евросоюза и НАТО.

Хяккянен подчеркнул, что силовой сценарий зависит от оценки угрозы. По его словам, финские военные охраняют воздушное пространство с вооружением и при необходимости могут применить силу.

Бывший командующий Вооруженными силами и ВВС Финляндии, депутат парламента Ярмо Линдберг отметил, что сначала экипаж иностранного самолета предупреждают по радиосвязи. Если ответа нет, истребитель сближается и подает визуальные сигналы. Затем следует предупреждение о возможном применении силы.

Если самолет продолжает движение, военные могут открыть предупредительный огонь. Для этого и для возможного уничтожения самолета требуется разрешение министра обороны.

Хяккянен уточнил, что при невозможности быстро связаться с министром у вооруженных сил есть резервные механизмы получения разрешения на применение силы.

"Гражданам, как и Марин, не стоит об этом беспокоиться", – заключил он.

Ранее в Минобороны РФ указывали, что дальние бомбардировщики Ту-22М3 Воздушно-космических сил России совершили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С и Су-30МС. Полет длился более 4 часов. На отдельных этапах дальние бомбардировщики сопровождались истребителями иностранных государств.

