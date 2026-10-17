Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 октября, 16:22

Политика

Глава Минобороны Финляндии не поддержал идею сбивать самолеты России

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Anna Ross

В Финляндии действует отработанная система реагирования на нарушения воздушного пространства, в том числе с применением силы, заявил министр обороны Антти Хяккянен в беседе с Ilta-Sanomat, комментируя слова экс-премьера государства Санны Марин.

Ранее Марин в интервью Corriere della Sera предложила сбивать российские самолеты при каждом нарушении воздушного пространства Евросоюза и НАТО.

Хяккянен подчеркнул, что силовой сценарий зависит от оценки угрозы. По его словам, финские военные охраняют воздушное пространство с вооружением и при необходимости могут применить силу.

Бывший командующий Вооруженными силами и ВВС Финляндии, депутат парламента Ярмо Линдберг отметил, что сначала экипаж иностранного самолета предупреждают по радиосвязи. Если ответа нет, истребитель сближается и подает визуальные сигналы. Затем следует предупреждение о возможном применении силы.

Если самолет продолжает движение, военные могут открыть предупредительный огонь. Для этого и для возможного уничтожения самолета требуется разрешение министра обороны.

Хяккянен уточнил, что при невозможности быстро связаться с министром у вооруженных сил есть резервные механизмы получения разрешения на применение силы.

"Гражданам, как и Марин, не стоит об этом беспокоиться", – заключил он.

Ранее в Минобороны РФ указывали, что дальние бомбардировщики Ту-22М3 Воздушно-космических сил России совершили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С и Су-30МС. Полет длился более 4 часов. На отдельных этапах дальние бомбардировщики сопровождались истребителями иностранных государств.

Читайте также


политиказа рубежом

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

Как москвичи пожаловались на ночной клуб в высотке в центре города?

Местные жители месяцами не могут спать из-за шума, мусора и посетителей в неадекватном состоянии

Читать
закрыть

Как живут ушедшие "на пенсию" служебные собаки?

Если найти нового владельца для собаки не удается, ее в большинстве случаев направляют в приют

Читать
закрыть

Где правильно хранить заготовки на зиму?

Сушеные овощи, фрукты, грибы и зелень важно защитить от влаги и прямых солнечных лучей

Банки с вареньем, джемами и маринованными овощами можно хранить в кухонном шкафу или кладовой

Читать
закрыть

Неизвестный слил интимное видео москвички в Сеть

Москвичка заявила, что не собирается испытывать стыд

Эксперты уточняют: действия шантажиста подпадают под статью о неприкосновенности частной жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика