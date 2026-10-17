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17 октября, 17:04

В мире

Папа Римский впервые после операции появился перед верующими

Фото: AP Photo/Andrew Medichini

Папа Римский Лев XIV выписался из римской клиники "Джемелли" после операции по удалению новообразования в легком и впервые после нее появился перед верующими, передает РИА Новости.

Понтифик вышел из главного входа клиники в 15:30 (16:30 по московскому времени). Верующие встречали его на площади у здания.

Льва XIV доставили в римскую больницу для операции по удалению узелка в легком 13 октября. Она прошла успешно, однако срочное исследование подтвердило злокачественную опухоль.

При этом 16 октября понтифик провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Российский лидер отметил важность российско-ватиканского сотрудничества по продвижению объединяющих духовно-нравственных ценностей, защиты христиан и христианских святынь.

После выписки понтифик выступит 18 октября с традиционной проповедью и прочтет молитву "Ангелус" из окна папских апартаментов, выходящего на площадь Святого Петра.

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