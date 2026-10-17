Врачи сообщили о готовности Папы Римского к выписке после операции

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Папа Римский Лев XIV готов к выписке из больницы после операции по удалению опухоли в легком. Об этом сообщили его врачи, передает служба печати Святого престола.

"С учетом результатов анализов крови и рентгенологического обследования грудной клетки, проведенных сегодня утром, а также оценки клинической картины папа был признан готовым к выписке", – указано в сообщении.

После выписки понтифик выступит 18 октября с традиционной проповедью и прочтет молитву "Ангелус" из окна папских апартаментов, выходящего на площадь Святого Петра.

Льва XIV доставили в римскую больницу имени Агостино Джемелли для операции по удалению узелка в легком 13 октября. Она прошла успешно, однако срочное гистологическое исследование подтвердило аденокарциному – злокачественную опухоль.

До 20 октября в Ватикане отменены все запланированные мероприятия в папском графике. Однако апостольская поездка в Аргентину, Уругвай и Перу в начале ноября остается в силе.

При этом 16 октября понтифик провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Российский лидер отметил важность российско-ватиканского сотрудничества по продвижению объединяющих духовно-нравственных ценностей, защиты христиан и христианских святынь.

