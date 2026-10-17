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17 октября, 16:34

Общество

Туман с видимостью 200–700 метров ожидается в Москве ночью 18 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Туман с видимостью от 200 до 700 метров ожидается в отдельных районах Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

По прогнозам синоптиков, непогода сохранится в период с 21:00 17 октября и до 10:00 18 октября. Автомобилистов попросили быть предельно осторожными, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Суббота и воскресенье, 17 и 18 октября, станут последними теплыми выходными этой осени в Московском регионе. В воскресенье будет переменная облачность без осадков. Ночью столбики термометров в Москве покажут 7–9 градусов, а в области – 4–9 градусов. Днем в столице воздух прогреется до 14–16 градусов, по области – до 12–17 градусов.

При этом в начале следующей недели в Московской области возможны заморозки. 19 октября пройдет небольшой дождь.

Утром температура составит 3–5 градусов, днем – 7–9 градусов. В ночь на 20 октября в столице столбики термометров опустятся до 0–2 градусов.

Густой туман скрыл высотные здания в Москве

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