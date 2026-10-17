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17 октября, 16:50

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РИА Новости: Зеленский допустил, что его встреча с Путиным может пройти на саммите G20

Зеленский допустил, что его встреча с Путиным может пройти на саммите G20 в США – СМИ

Фото: ТАСС/EPA/Kim Ludbrook

Встреча украинского лидера Владимира Зеленского и Владимира Путина может пройти на саммите "Большой двадцатки" (G20) в США. Об этом сообщил сам Зеленский, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

По словам президента Украины, США работают над организацией встречи. Зеленский допустил проведение мероприятия не только в США, но и в одной из стран Ближнего Востока, включая ОАЭ и Саудовскую Аравию. Также встреча лидеров Украины и РФ может пройти в одной из европейских стран, так как европейцы "начинают контактировать по этому поводу".

"Но подтверждения пока не было, ни от России, ни от США", – сказал Зеленский.

Ранее Вашингтон пригласил Путина на саммит G20, который состоится в Майами 14–15 декабря этого года. Госсекретарь США Марко Рубио выразил надежду, что президент РФ примет приглашение.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что РФ ценит приглашение Путина на саммит G20. Также он пояснил, что решение о поездке российского лидера на саммит пока не принято. При рассмотрении этого вопроса будут учитываться все обстоятельства.

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Сюжет: Переговоры по Украине
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