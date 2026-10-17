Пловец Бородин выиграл этап Кубка мира на дистанции 400 м комплексом

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Россиянин Илья Бородин одержал победу на третьем этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде на дистанции 400 метров комплексом. Турнир проходит в Астане, сообщает ТАСС.

Результат спортсмена составил 3 минуты 58,95 секунды. Соревнования завершатся 17 октября.

Ранее российский пловец Кирилл Пригода завоевал золото на этапе Кубка мира на дистанции 50 метров брассом в Астане. Спортсмен показал результат 25,77 секунды. Второе место занял китаец Цинь Хайян с результатом 25,83 секунды.

Кроме того, россиянин Павел Самусенко забрал серебро по плаванию на короткой воде на дистанции 100 метров на спине. Его результат составил 49,29 секунды.

Между тем российский фигурист Владислав Дикиджи стал победителем Мемориала Дениса Тена в Алма-Ате. По итогам короткой и произвольной программ спортсмен набрал 312,79 балла. Второе место занял Глеб Лутфуллин (277,23), а третьим стал Петр Гуменник (261,76).

